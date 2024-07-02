Süper Lig'de şampiyonluğu kaçırsa da borsada rakiplerini geride bırakarak yatırımcısına yüzde 106,8 oranında kazandırdı.

Spor endeksi yükselişte: Yatırımcıların yeni gözdesi

Borsa İstanbul'da spor endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 38,9 artış kaydederek yatırımcıların dikkatini çekti. Açıklanan bilançolar, transferler, sponsorluk anlaşmaları ve sportif başarılar, spor şirketlerinin hisselerinin değer kazanmasında etkili oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor kazandırırken, Beşiktaş kaybettirdi

Fenerbahçe'nin ardından en çok kazandıran spor şirketleri Galatasaray (%40,2) ve Trabzonspor (%36,5) oldu. Beşiktaş ise yatırımcısına yüzde 19,7 oranında kaybettirdi.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, borsada da gülüyor

2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, borsada da yatırımcısını sevindirdi. Kulübün başarılı performansı ve bilançosunun kara geçmesi, hisselerinin değer kazanmasında önemli rol oynadı.

Haziran ayında Fenerbahçe yine zirvede

Haziran ayında da Fenerbahçe, yüzde 52'lik yükselişiyle en çok kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray yüzde 11,2, Trabzonspor yüzde 6,8 artış kaydederken, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 3,2 değer kaybetti.

En yüksek piyasa değeri Fenerbahçe'de

Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, yılın ilk yarısını 18 milyar 717 milyon 118 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.