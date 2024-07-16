Kurumsal yatırımcılar, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hisse senetlerine daha fazla odaklanmaya başladı. Bu hisseler, uzun vadeli yatırım fırsatları sunuyor.

Borsada sürdürülebilir hisselerde pozisyon değişimleri

Borsada işlem gören şirketler içerisinde 6 sanayi ve hizmet şirketi diğerlerinden ayrıştı. Bu hisseler: Mavi Giyim, Ülker Bisküvi, Anadolu Efes, Turkcell ve Pegasus. Bankalardan ise T.S.K.B., Akbank ve İş Bankası (C) listede yer alan firmalar.

Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan hisse senetlerine uzun vadeli bakılmalı. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin uzun vadeli seyrine baktığımızda yükseliş yönünde güçlü bir trendin olduğu görülüyor.

Öne çıkan hisseler ve getirileri

Mavi Giyim

Yılbaşından bu yana yüzde 132,95 getiri ile listenin başında yer alıyor. Şirketin F/K oranı 22,70, PD/DD oranı ise 6,69.

Ülker Bisküvi

Yüzde 122,11 getiri oranı ile ikinci sırada. F/K oranı 20,22, PD/DD oranı ise 3,14 seviyesinde.

Anadolu Efes

Yüzde 113,32 getiri ile üçüncü sırada bulunuyor. Şirketin F/K oranı 7,72, PD/DD oranı 2,36.

Turkcell

Yüzde 98,04 getiri ile dördüncü sırada yer alıyor. F/K oranı 15,81, PD/DD oranı ise 1,70.

Bu şirketlere yönelik kurumların beklentileri sürüyor. Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olan bu şirketler, uzun vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

Sürdürülebilirlik endeksinde uzun vadeli bakış

Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmak, uzun vadeli getiri potansiyeli taşıyor. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin performansı, sürdürülebilir yatırım stratejilerinin önemini vurguluyor.