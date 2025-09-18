Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Eylül haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar üst üste üçüncü haftada da hisse senedi tarafında satış yaptı.

Yabancılardan 164,9 milyon dolarlık satış

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 12 Eylül haftasında 164,9 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

DİBS tarafında net alım

Aynı dönemde yurt dışı yerleşikler, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 587,9 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylece hisse senedi satışlarına rağmen DİBS tarafında pozitif bir denge gözlendi.

Satış trendi üç haftadır sürüyor

Yabancılar bir önceki hafta 523,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 780 milyon dolarlık DİBS satışı yapmıştı. Böylece hisse senedi tarafındaki satışlar üçüncü haftaya taşınmış oldu.

TCMB verileri nasıl açıklanıyor?

Merkez Bankası, menkul kıymet istatistiklerini haftalık olarak bir önceki haftanın verilerine göre yayımlıyor. Bu raporlar yabancı yatırımcı davranışlarını takip etmek açısından piyasada yakından izleniyor.