Borsa verileri, sanayi, enerji, gıda ve hizmet sektörlerinden 20 şirketin fiyat hareketlerinde güçlü bir yükseliş trendi gösterdiğini ortaya koydu. Trend, şirketler arasında ortak bir eğilim olarak öne çıkıyor ve farklı sektörlere yayıldığı dikkat çekiyor.

Trendin sektörel dağılımı

Teknik verilere göre yükseliş trendi özellikle gıda, enerji ve teknoloji odaklı şirketlerde yoğunlaştı. Çimento, ambalaj ve gayrimenkul sektörlerinden de bazı şirketler aynı trendi gösteriyor.

Öne çıkan şirketler

Agrotech Teknoloji (#AGROT)

BMS Çelik Hasır (#BMSCH)

Cosmos Yatırım Holding (#COSMO)

DCT Trading Dış Ticaret (#DCTTR)

Deniz GMYO (#DZGYO)

Frigo Pak Gıda (#FRIGO)

Gediz Ambalaj (#GEDZA)

Hedef Girişim (#HDFGS)

İhlas Ev Aletleri (#IHEVA)

Konya Çimento (#KONYA)

Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR)

Lydia Holding (#LYDHO)

Marshall (#MRSHL)

Oyak Yatırım Menkul (#OYYAT)

Özata Denizcilik (#OZRDN)

Sanifoam Endüstri (#SANFM)

Selva Gıda (#SELVA)

Söke Değirmencilik (#SOKE)

Trabzonspor Sportif (#TSPOR)

Ulaşlar Turizm Yatırımları (#ULAS)

Trendin önemi

Eş zamanlı olarak birden fazla şirketin yükseliş trendinde olması, yatırımcılar açısından piyasalarda ortak bir yön eğilimi olduğunu gösteriyor. Bu durum, farklı sektörlerde çeşitlenmiş yatırım fırsatları sunabileceğine işaret ediyor.