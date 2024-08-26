Borsakarası Üzüm Çeşidinin Ikinci Hasadı Yapıldı

İzmir Ticaret Borsası ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle geliştirilen "Borsakarası" üzüm çeşidi, 2023 yılında Milli Çeşit Listesi'ne adını yazdırdıktan sonra, 2024 yılında da ikinci hasadını vererek kalitesini bir kez daha kanıtladı. Bu üzüm çeşidi, Türk tarımına ve dünya üzüm ticaretine yeni bir soluk getirecek.

Birlikte yaratılan başarı

İzmir Ticaret Borsası’nın, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile birlikte başlattığı çalışmalar, tarım sektörüne önemli bir katkı sağladı. 2023 yılında Milli Çeşit Listesi'ne giren "Borsakarası" adlı üzüm çeşidi, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü üretim bağlarında yapılan törenle tanıtılmıştı. İkinci hasadın ardından, üzüm çeşidinin sektördeki önemi daha da vurgulandı.

İkinci hasatla gelen başarı

Geçtiğimiz günlerde, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlhan Zincircioğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu ve teknik ekipten oluşan bir heyet, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ederek ikinci hasadı gerçekleştirdi. Bu hasat, Borsakarası’nın kalitesini ve sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Borsakarası üzüm çeşidinin özellikleri

"Borsakarası", mavi-siyah renkte, orta erkenci bir üzüm çeşidi olarak dikkat çekiyor. Ortalama salkım ağırlığı 450 gram olan bu çeşidin verimi, dekarda 3.000-3.500 kilogram arasında değişiyor. Tane iriliği açısından TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardı'na göre "Jumbo" boy sınıfında yer alıyor. Hem yaş üzüm olarak hem de kurutulmaya uygun bir çeşit olan Borsakarası, kurutma işlemleri sonrası da yüksek kalitesini koruyor.

Pazar potansiyeli ve tanıtım çalışmaları

Borsakarası’nın tanıtım faaliyetleri ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde adaptasyon çalışmaları sürüyor. İzmir Ticaret Borsası, bu üzüm çeşidinin hem yaş hem de kuru üzüm olarak pazarlanması için yeni bahçeler oluşturmayı ve aşılı orijinal fidanların üretimini sağlamayı hedefliyor. Bu süreçte Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile yapılan iş birliği, sektörde geniş yankı bulacak.

İzmir Ticaret Borsası'nın vizyonu

İzmir Ticaret Borsası, tarımsal ürünler ve üretimi destekleyen projeleri ile sadece yerel değil, ulusal ölçekte de tarım ve tarım ürünleri ticaretine yön veren bir kuruluş olmayı sürdürüyor. Çekirdeksiz kuru üzümde dünya ticaretine yön veren Türkiye, Borsakarası çeşidiyle bu alandaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlhan Zincircioğlu, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ve ekibine teknik desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Borsakarası’nın sektöre hayırlı olmasını diledi. Zincircioğlu, tüm tarım ve gıda sektörü için bereketli, bol kazançlı bir yıl temennisinde bulundu.