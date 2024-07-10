İSTANBUL (AA) - Borusan Grubu, T4 People Analytics tarafından tasarlanan Yeni Düzen Çalışma Analitiği Platformunu hayata geçirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, salgın sonrası dönemde insan kaynakları yönetimini yeniden tanımlama misyonuyla tasarlanan Yeni Düzen Çalışma Analitiği Platformu, çalışanlara odaklanırken, çalışan esenliğini ve etkinliğini ölçülebilir şekilde artırmayı amaçlıyor.

T4 People Analytics tarafından geliştirilen sistem, çalışanların açık uçlu geri bildirim metinlerini, yapay zeka modelleriyle otomatik olarak anlamlandırıp sınıflandırarak tavsiyeler sunuyor.

Yeni dönem anket ve dijital iletişim teknolojileri, çalışan deneyimini derinlemesine anlamlandırmak ve iyileştirmek için devreye alınırken yenilikçi yöntemler, çalışanların ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde belirlenmesini sağlıyor. Bu şekilde çalışanların yıllık izin haklarını kullanmaları ve dinlenmiş bir şekilde işyerine dönmeleri için teşvik edici ön adımlar atılabilirken iş-yaşam dengesi gözetilerek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan daha optimize edilmiş çalışma koşulları sunuluyor.

Rutin nabız anketleri ve kapsamlı Çalışan Bağlılığı Anketleri (ÇBA) sayesinde, çalışan bağlığı ve istenmeyen ayrılmaların riskleri daha etkin bir şekilde öngörülebiliyor. Bu süreçte, anketlerden elde edilen geri bildirimler, Türkçe doğal dil işleme ve yapay zeka modelleri kullanılarak saatler içerisinde işleniyor ve çalışanların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilebiliyor.

- İş-yaşam dengesine yönelik iyileştirmeler sağlanması hedefleniyor

Ayrıca, anında akıllı bildirim sistemi sayesinde insan kaynakları yöneticileri, çalışanlar ve yöneticiler aksiyon alınması gereken durumlardan anında haberdar olabiliyor. Bu sistem, çalışanlar arasında proaktif bir iletişim ve hızlı çözüm üretme ortamı sağlıyor. Böylece, Borusan'da çalışma kültürünün geliştirilmesi ve iş-yaşam dengesine yönelik iyileştirmeler sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan Grubu'nun insan odaklı olduğunu vurgulayarak, projede sürdürülebilirlik odakları olan iklim, insan ve yenilik alanlarından "insan" başlığı altında çalışan bağlılığını ele aldıklarını belirtti.

Ateş, "Sürdürülebilir bağlılık skorumuzu yüksek tutmayı amaçlarken bu yöndeki çalışmalarımızda inovasyonun gücünü kullanıyoruz. T4 People Analytics ile hayata geçirdiğimiz projeyle Borusanlıları daha iyi anlamayı, ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmeyi, esenliklerini artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.