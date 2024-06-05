İSTANBUL (AA) - Borusan Grubu, çevresel sorunlara ve sürdürülebilir geleceğe dikkati çekmek için 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında deniz dibi temizlik etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu'nun Gemlik Körfezi'nde profesyonel dalgıçlarla gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saat süren su altı temizlik çalışmalarının sonunda deniz dibinden kilolarca atık çıkarıldı. ​​​​​​

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen organizasyon, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile TÜRÇEV Genel Müdürü ve Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebbari'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gemlik Dalgıçlar Birliği'nden gönüllü dalgıçların deniz dibinden çıkardıkları plastik, cam ve metal atıklar, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla iskele meydanında sergilendi.

Deniz dibi temizliği çalışmaları sırasında öğrenciler, ilçe protokolü, bölge halkı ve Borusan çalışanlarının katılımıyla çevre bilincini artırma amacıyla çeşitli oturumlar ve atölye çalışmaları da düzenlendi.

Organizasyon boyunca deniz ekosisteminin dünyanın geleceği için taşıdığı önemle ilgili çocuklarda farkındalık oluşturulması amacıyla Borusan İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan deniz canlılarını boyama aktivitesi düzenlendi.

Etkinliğe denizin ve deniz canlıların korunmasında yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mustafa Sarı da katıldı.

Deniz suyunu temizleyen, ancak Marmara Denizi dışında toplu ölümlere maruz kalmış pinaların korunması için Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'ndan da aldığı destekle Umut Pina projesini başlatan Sarı, hareketin çocuklara da taşınması hedefiyle Cam Balık'ın Yolculuk'u "Umut Pina" kitabını çocuklara hediye etti.

Etkinliğe katılan çocuklar, Gemlik'te yer alan Asım Kocabıyık Kültür Merkezi'nde Sarı'dan pina ve deniz canlıları hakkında bilgi aldı.