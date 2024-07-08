İSTANBUL (AA) - Borusan Holding, hayata geçirdiği çalışmalarla 3 farklı ödülün sahibi oldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 80. yılını kutlayan Borusan, insan kaynağı ve iletişim alanlarındaki uygulamalarıyla elde ettiği başarılara yenilerini ekledi.

Borusan, Alpha Genç Yetenek Programı'ya Toptalent.co tarafından düzenlenen Top100 Talent Program kapsamında "Topluluk" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Borusan, 7 yıldır aynı kategoride birinci oluyor.

Şirket, Brandverse Awards'ta bu yıl ilk defa katıldığı "İşveren Markası İletişimi: Genç Yetenek İletişimi" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Borusan, Realta Danışmanlık'ın 2023 araştırmasında ise "Holdingler" kategorisindeki "En Gözde Şirket" sıralamasında ikinci oldu.

300 şirketin yer aldığı araştırmaya bu yıl 91 bin 342 öğrenci ile 39 bin 533 genç profesyonel katıldı. Ödüller, şirket hakkında bilgi sahibi olunması, uzun yıllar çalışma eğilimi, kişi/örgüt uyumu, kültür/kişilik uyumu gibi puanlamayı etkileyen kritik faktörlerin değerlendirilmesi sonucu veriliyor.

- "Gençlerin gözünde en değerli şirketlerden biri olmak, bize büyük gurur veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, 80 yıllık köklü kurum kültürleriyle hedeflerine ilerlediklerini belirtti.

Ateş, kazandıkları ödüllerin Borusan'ın insana ve yeteneğe verdiği önemin en güzel yansımaları olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödüller aynı zamanda yürüttüğümüz etkili iletişim çalışmalarımızın da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Gençlerin gözünde en değerli şirketlerden biri olmak, bize büyük gurur veriyor. Alpha programımızla genç yetenekleri Grubumuza kazandırmak ve onlarla birlikte yolculuk etmek ön plana çıkıyor. 2018'den günümüze 100'ü aşkın Alpha genç yeteneği kurumumuza kazandırdık. Çok değer verdiğimiz kültür dönüşümü programımız BorusanX ile kendimizi geleceğin dünyasına uyumlandırırken, genç yeteneklerin kazanımına verdiğimiz önemi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Başarılı insan kaynağı uygulamalarımız sayesinde, şirketimize en uygun yetenekleri çekmeyi ve onları geliştirmeyi sürdüreceğiz."