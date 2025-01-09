Almanya Bundesliga’da sezonun ikinci yarısı heyecan verici bir karşılaşmayla başlıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, formda bir grafik sergileyen Xabi Alonso’nun takımı Bayer Leverkusen’i konuk ediyor.

Leverkusen zirve takibini sürdürüyor

Leverkusen, Bayern Münih’in ardından 32 puanla ligin 2. sırasında yer alıyor. Son 5 lig maçının tamamını kazanan Leverkusen, deplasmanda da üç puan hedefliyor. Florian Wirtz, Boniface ve Patrik Schick gibi yıldızlarıyla dikkat çeken ekipte, Amine Adli ve Belocian’ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

Dortmund’da düzensiz grafik devam ediyor

Borussia Dortmund ise yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde etkileyici bir performans sergilese de ligde beklenen başarıyı yakalayamadı. Sarı-siyahlılar, 15 maçta 7 galibiyet alarak 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekipte, Niklas Süle’nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.

Dortmund - Leverkusen maçı ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Tarih: 10 Ocak 2025, Cuma

Saat: 22:30

Yayın Kanalı: beIN Sports 3

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ev sahibi avantajını kullanarak sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor. Leverkusen ise Bayern Münih’le arasındaki 4 puanlık farkı kapatmak için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.