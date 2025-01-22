Alman devi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'ya alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Sonuçlar hayal kırıklığı yarattı

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, son 8 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak büyük bir düşüş yaşadı. Şahin, alınan kötü sonuçlardan dolayı sorumluluğu üstlendiğini belirtmiş ve teknik direktör değişikliğine sıcak baktığını ifade etmişti.

Şahin'den veda mesajı

Bologna maçının ardından Nuri Şahin, “Performansımızdan ben sorumluyum. Eğer teknik direktör değişikliği sorunları çözecekse, bu benim için kesinlikle sorun değil” ifadelerini kullanmıştı.

Kulüp kararını açıkladı

Borussia Dortmund’un sportif direktörü Lars Ricken ise, “Kulüp için en iyisinin ne olduğunu ve başarıya dönmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı tartıştık” açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından kulüp, genç teknik adamla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Borussia Dortmund und Nuri Sahin gehen ab sofort getrennte Wege



Der BVB hat seinen Cheftrainer nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage in der UEFA Champions League am Dienstagabend beim FC Bologna freigestellt.



Alle Infos:

👉 https://t.co/TufDGRXeGq pic.twitter.com/3CeC9hgAAe — Borussia Dortmund (@BVB) January 22, 2025

Yeni teknik direktör arayışı başladı

Borussia Dortmund yönetimi, takımın performansını toparlayacak yeni bir teknik direktör arayışına başlandığını bildirdi.