Almanya Bundesliga’da şampiyonluğun güçlü adayı Bayern Münih, 16. hafta mücadelesinde Mönchengladbach deplasmanına çıkıyor. Zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Bayern Münih, Borussia Park Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Maç, 11 Ocak Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Harry Kane sezona damga vurdu

Bayern Münih’in İngiliz yıldızı Harry Kane, sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Kane, Bundesliga’da çıktığı maçlarda 14 gol ve 7 asist yaparak takımını zirveye taşıyan isimlerin başında geliyor. Bayern, toplamda rakip fileleri 47 kez sarsarak ligin en golcü takımı konumunda.

Mönchengladbach’ın inişli çıkışlı performansı

Mönchengladbach ise bu sezon topladığı 24 puanla 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Borussia Park’ta Bayern Münih karşısında sürpriz bir sonuç almayı hedefleyen Mönchengladbach, ev sahibi avantajını kullanmak istiyor.

Maç detayları:

Tarih: 11 Ocak Cumartesi

Saat: 20:30

Stadyum: Borussia Park Stadyumu

Yayın Kanalı: beIN Sports 3

Bayern Münih zirvede

Bayern Münih, Bundesliga’da 36 puanla zirvede yer alırken en yakın rakibi Leverkusen ile arasındaki 4 puan farkı korumak istiyor. Leverkusen’in Dortmund ile karşılaşacağı haftada, Bayern için bu maçın önemi bir kat daha artıyor.

Kritik mücadelede hedef 3 puan

Son maçında Leipzig karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetle moral depolayan Bayern Münih, Mönchengladbach karşısında bu formunu sürdürmek istiyor. Mönchengladbach ise güçlü rakibi karşısında direnç göstererek puan ya da puanlarla ayrılmayı planlıyor.