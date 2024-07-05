Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi’nde vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine yapılan incelemeler sonucunda, boş bir arazide sülfürik asit bulundu. Olay, Sivas Bulvarı üzerinde yer alan boş bir araziden yayılan kötü kokuların vatandaşlar tarafından polise bildirilmesiyle ortaya çıktı.

AFAD ve polis ekipleri harekete geçti

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin arazide yaptığı araştırmalar sonucu sülfürik asit olduğu tespit edilen bir sıvı bulundu. Bulunan sülfürik asit, gerekli güvenlik önlemleri alınarak araziden çıkarıldı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Çevre ve halk sağlığı için tehlike

Boş arazide sülfürik asit bulunması, çevre ve halk sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturabileceği için hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekti. Sülfürik asitin bulunma nedeni ve bu tehlikeli maddeyi araziye bırakan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.