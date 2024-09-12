Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki lüks bir sitede yaşayan 51 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları, sabah saatlerinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, sabah erken saatlerde meydana geldi ve sitenin 3'üncü katında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

Sağlık ekipleri, Fadim Temirhanoğulları’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda boş kovan buldukları olay yerinde kapsamlı bir araştırma yaptı. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Temirhanoğulları’nın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi S.T. tarafından vurulduğu tespit edildi. S.T.'nin, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir gece kulübünde bodyguard olarak çalıştığı ve Fadim Temirhanoğulları’na şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açıldığı öğrenildi. Ayrıca, S.T.’nin boşanma sürecinde sık sık tehditlerde bulunduğu bildirildi.

Kızı şokta

Sabah okula gitmek için uyanan Temirhanoğulları’nın 17 yaşındaki kızı İ.T., annesini kanlar içinde bulduğunda büyük bir şok yaşadı. İlk ifadelerinde, gece saatlerinde silah seslerini duymadığını ve annesinin sesine uyandıktan sonra tekrar uyumaya devam ettiğini belirtti. İ.T.’nin ifadesine göre, annesinin cansız bedeniyle karşılaşması, kendisini derinden etkiledi.

Apartman görevlisinin ifadesi alındı

Olayın ardından yapılan incelemelerde, daire kapısında zorlanma izine rastlanmadı ve Fadim Temirhanoğulları’nın yakın zamanda kapı kilidini değiştirdiği, anahtarın ise S.T.’de olmadığı belirtildi. Bu durum, zanlının nasıl eve girdiği konusunda soru işaretlerine yol açtı. Ayrıca, Temirhanoğulları’nın kızı tarafından verilen bilgi doğrultusunda, dairenin yedek anahtarının apartman görevlilerinden birinde bulunduğu tespit edildi. İlgili apartman görevlisi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Fadim Temirhanoğulları'nın ölüm haberini alan yakınları büyük bir üzüntü yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Temirhanoğulları’nın ablası ile eski eşi arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı, polis ekipleri tartışmayı ayırdı. Cenaze kaldırılırken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı ve büyük bir kargaşa yaşandı.

Site sakinlerinin yardım çabası

Olayı fark eden site sakinlerinden Samet Torunoğlu, sabah erken saatlerde kapısını çalan kızı yardım çağrısı yaparken gördüğünü belirtti. Torunoğlu, “Küçük kız kapımızı çaldı ve ‘Annem Annem’ dedi. Arkadaşla birlikte içeri girdik. Kız şoktaydı, elleri kanlıydı. Üst kata çıktığımızda kadını kanlar içinde bulduk. Nabzını kontrol etmeye çalıştık ancak çok düşüktü. Kızı aşağıya indirdik ve polis ile ambulansa haber verdik” şeklinde konuştu.