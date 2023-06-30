Olay, 23 Haziran saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Arslan, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Nuriye Arslan'ın kaldığı evin önüne geldi. Evin önünde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çıkaran Erhan Arslan, eşini başından vurdu. Arslan, daha sonra kendi başına dayadığı silahı ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erhan Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Nuriye Arslan ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erhan Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olay sonrası geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve 7 gündür yaşam mücadelesi veren Nuriye Arslan, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Aslan’ın bugün öğle namazına müteakip Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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