Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı (40), sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdükten sonra ormanda yakalanıp, tutuklanan Muhittin Kıvrık'ın (43), savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Savcının, 'Eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım?' 'Barodan avukat nasıl bulunur?' şeklinde internetten neden arama yaptığını sorduğu Kıvrık, "Her vatandaş bunları aratabilir" dedi.

Olay, 25 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, kurtarılamadı. Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık'ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti.

Dronla tespit edilip, yakalandı

Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği görevlileri, İkizce mevkisindeki ormanda, dronla yaptığı aramada Kıvrık'ın yerini tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan Kıvrık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cinayet kamerada

Öte yandan Senem'in ailesinin karşı çıkmasına rağmen lise yıllarında aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi. Kurşunlu Camisi'nde kılınan namazın ardından kadınların omzunda taşınan Senem Kıvrık'ın cenazesi, dün Şehir Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Senem Kıvrık'ın bıçaklandığı anlar ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Muhittin Kıvrık'ın Senem Kıvrık'ı iterek yere yatırıp, ardından üzerine doğru eğilip, elindeki bıçağı peş peşe sapladıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

Oğlu, daha önce babasının annesini darp ettiğini söylemiş

Muhittin Kıvrık, savcılıktaki ifadesinde, eşi Senem ile 3 aydır evliliğinde sorunlar olduğunu anlattı. Savcı, Muhittin Kıvrık'a oğlu Yiğit'in (18) olay günü polise 3 ay önce babasının annesini darbettiğini ancak annesinin şikayetçi olmadığını söylediğini sorması üzerine, "17 Temmuz olarak hatırladığım tarihte Gölcük'teki düğünden eşim Senem ve küçük oğlum Kerem ile dönerken araç içerisinde şiddetli bir tartışma yaşandı. Eşim o esnada aracı yoldan çıkartma amacıyla direksiyona hamle yaptı, ben de sert bir şekilde fren yaptığım için Senem kafasını aracın ön konsoluna vurdu. Bunun sonucunda yaralanmıştı. Olay esnasında yanımızda Yiğit yoktu. Bu nedenle annesinin ağzından ve burnundan olan o günkü yaralanmasını benim annesini darbettiğime bağlamış olabilir" diye konuştu.

Savcının, telefon arama kayıtlarında 'Eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım?' 'Barodan avukat nasıl bulunur?' şeklinde internetten neden arama yaptığını sorduğu Kıvrık, "Her vatandaş bunları aratabilir. Bu nedenle arattım, söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi.