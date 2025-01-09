Boşanma Aşamasındaki Kadın, Kocasını Otobüste Bıçakladı!

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde yaşanan olayda, Sabriye A. (26) isimli bir kadın, çocuğunu göstermediğini iddia ettiği boşanma aşamasındaki eşi Mehmet A. (26) ile arasında çıkan tartışma sonrası sinir krizi geçirdi. Çift arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanma davası açılmış ve bu süreçte evler ayrılmıştı. Mehmet A., çiftin 2 yaşındaki oğlunu erkek kardeşine verdi. Ancak Sabriye A., oğlunun saklandığını düşünerek eşine saldırdı.

Eşi otobüste saldırıya uğradı

Sabriye A., eşi Mehmet A.’nın kullandığı yolcu otobüsüne bindi. Seyir halindeyken eşinin arkasından yaklaşarak biber gazı sıkan Sabriye A., ardından Mehmet A.'nın kolunu ısırdı. Saldırısına devam eden kadın, cebinden çıkardığı bıçağı eşinin boynuna sapladı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tedavi altına alındı

Yaralanan Mehmet A., otobüsü kullanarak Seyhan Devlet Hastanesi’ne gitti ve tedavi altına alındı. Olay sonrası harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sabriye A.’yı kaçamadan olay yerine yakın bir bölgede yakaladı.

"Bir anlık sinirle saldırdım"

Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Sabriye A., “Çocuğumu gizlediği için konuşmak için gitmiştim. Ancak bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A., ev hapsi cezası aldı.