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Öte yandan Elif U'nun 3 kez koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahmet U. ile Elif U. arasında tartışma çıktı. Ahmet U, yanında getirdiği tabanca yla eşine doğru ateş edip, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markete giren Ahmet U. (52) boşanma aşamasındaki eşi Elif U. (47) ile karşılaştı.

3 gündür kayıp olan kadının, sulama kanalında cesedi bulundu

3 gündür kayıp olan kadının, sulama kanalında cesedi bulundu