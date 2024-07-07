Esenler'de eşiyle boşanma aşamasında olan Salih Macat'ın (38), çocuklarını görmek için kayınpederi Orhan Doğan'ın (58) evine gitmesinin ardından çıkan tartışmada Orhan Doğan, damadı Salih Macat'a silahla üç el ateş etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Salih Macat'ın başına isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, Orhan Doğan'ı silahıyla birlikte olay yerinde gözaltına aldı. Olay, dün akşam saatlerinde Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi.

Detaylar ve olayın arka planı

İddialara göre Salih Macat'ın, eşiyle uzun süredir evde tartışma yaşadığı ve eşinin 5 ay önce babasının evine taşınmasıyla aile içi gerilimin arttığı öğrenildi. Macat'ın önceki akşam eşinin bulunduğu dairenin sokağına gidip taş atarak hakaretlerde bulunmasının ise olayın fitilini ateşlediği söylendi. Dün akşam tekrar kayınpederinin evine gelen Salih Macat'ın, evde eşinin babasına haber vermesi üzerine kayınpederi Orhan Doğan ile tartıştığı aktarıldı.