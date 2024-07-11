Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu Zeynep Demirel ile dünya evine girmişti. Çiftin iki kız çocuğu bulunuyor. Ancak son aylarda boşanacaklarına dair çıkan haberlerle gündeme gelen çift, şimdi yeni bir bebek haberiyle sevenlerini sevindirdi.

"Bu defa hiç olmadığım kadar karışığım"

Zeynep Demirel'in 3. kez hamile olduğu iddia edildi. Zeynep Demirel'in son yaptığı paylaşımda belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmadı. 35. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, "Bu defa hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş," ifadelerini kullandı.