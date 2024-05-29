"Birbirlerini çok seviyorlar, asla ayrılmazlar" denilen çiftlerin bile boşandığını görmek hepimizi şaşırtabilir. Ünlü çiftler Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ da bu örneklerden sadece biri. Peki, bir evliliği temelinden sarsan ve boşanmaya götüren 5 belirgin işareti biliyor musunuz? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

1. Yanlış yaşta evlenmek

Evlenmek için ideal zaman: Yaş faktörü

Evlenmek için en iyi zaman, kendinizi gerçekten hazır hissettiğiniz ve hayatınızı birlikte geçirebileceğinize inandığınız birini bulduğunuz zamandır. Ancak araştırmalar, belirli yaş gruplarının boşanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çok genç yaşta evlenen çiftlerin boşanma olasılığı, 20'li yaşların sonlarında veya 30'lu yaşların başında evlenenlere kıyasla daha yüksektir. Özellikle erken yaşta evlenen çiftlerin 32 yaşından sonra boşanma ihtimali her yıl yaklaşık %5 artıyor.

2. Eşinizin tam zamanlı bir işi olmaması

Maddi durumdan bağımsız boşanma riski

Araştırmalara göre, kocanın tam zamanlı çalışmaması, çiftlerin boşanma riskini artırıyor. Tam zamanlı bir işte çalışmayan erkeklerin evliliklerinin bir sonraki yıl boşanma ihtimali %3,3 iken, bu oran tam zamanlı çalışan erkeklerde %2,5 daha düşüktür. Bu durum, geleneksel olarak kocanın geçimini sağlayan kişi olma düşüncesinin evlilik istikrarında hâlâ önemli rol oynayabileceğini gösteriyor.

3. Yeni evlilerde aşırı sevgi gösterimi

Cicim ayları: Tehlikeli bir balayı dönemi

Yeni evli çiftlerin aşırı sevgi gösterimleri, uzun vadede evliliğin istikrarını olumsuz etkileyebilir. 168 çift üzerinde yapılan 13 yıllık bir araştırmada, yedi yıl veya daha uzun süren evliliklerden sonra boşanan çiftlerin, mutlu evlilik sürdürenlere kıyasla daha fazla sevgi gösterdikleri gözlemlendi. Uzmanlar, evliliklerine yoğun bir romantik mutlulukla başlayan çiftlerin, bu yoğunluğu sürdürmenin zor olabileceğini ve bu nedenle boşanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu belirtiyor.

4. Eğitim hayatını yarıda bırakmak

Eğitim seviyesi ve evlilik başarısı arasındaki bağlantı

Eğitim seviyesinin evlilik üzerindeki etkisi büyük. Eğitimlerine daha fazla vakit ayıran çiftlerin boşanma ihtimali daha düşüktür. Lise mezunu olmayan çiftlerin %50'sinden fazlası boşanırken, üniversite mezunları arasında bu oran %30'a düşüyor. Düşük eğitim seviyeleri genellikle daha düşük gelire yol açarak daha stresli bir yaşamla sonuçlanabilir, bu da evlilikte sorunlara neden olabilir.

5. Tartışma sırasında aniden uzaklaşmak

Talep/geri çekilme kalıbı: İlişkiyi yıpratan bir dinamik

Tartışmalar sırasında bir tarafın konuyu ısrarla gündeme getirmesi ve diğer tarafın sessiz kalması, ilişkide memnuniyetsizliğe yol açar. Bu "talep/geri çekilme" kalıbı, ilişkinin zarar görmesine neden olabilir. Bu kalıbı kırmak, kendi eylemlerinizin sorun üzerindeki etkisini anlamak ve çatışma çözümünde daha düşünceli yaklaşımlar benimsemekle mümkündür.