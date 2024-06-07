İSTANBUL (AA) - Bosch Rexroth, Türkiye genelindeki Certified Excellence partnerleriyle bir araya geldi.

Bosch Rexroth Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 21-24 Mayıs arasında Antalya Nirvana Dolce Vita Hotel'de düzenlenen geleneksel "Certified Excellence Partner Toplantısı"nda şirketin yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik stratejileri paylaşıldı.

Açıklamada toplantının açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen Bosch Rexroth Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölge Başkanı Thomas Ilkow, şirketin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarını vurgulayarak, "Bosch Rexroth olarak, müşterilerimize en yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyor ve siz kıymetli partnerlerimizle yenilikçi çözümler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosch Rexroth'un yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik stratejilerinin paylaşıldığı değerli bir platform sağlayan etkinliğe, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu da "Eski Dünya, Yeni Kurallar" başlıklı konuşmasıyla renk kattı.

Bosch Rexroth iş ortakları, etkinlik boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve interaktif oturumlarda şirketin yeni teknolojileri, ürün ve çözümleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Bosch Rexroth'un dijitalleşme ve otomasyon konularındaki çalışmaları, toplantının dikkati çeken konuları arasında yer aldı. Ayrıca sürdürülebilirlik ve çevre dostu çözümler üzerine yapılan sunumlar da katılımcılardan ilgi gördü.

Toplantıda, yıl boyunca gösterdikleri üstün performanstan dolayı sertifikalı iş ortaklarına 10 farklı kategoride ödüller verildi. "Solution/Distribution Partner" kategorisinde, 2023 yılında en yüksek ciroyu gerçekleştiren Hidropar İzmir, en yüksek ciro büyümesini sağlayan Simya Hidrolik ödüle layık görüldü. "Service Partner" kategorisinde hem en yüksek ciroyu hem de en yüksek ciro büyümesini MC Hidrolik sağladı.

"Factory Automation" kategorisinde, 2023 yılında en yüksek ciroyu Servo Kontrol, en yüksek ciro büyümesini ise Simya Hidrolik gerçekleştirdi. "IPM (Endüstriyel Güç Üniteleri ve Manifoldlar)" kategorisinde geçen yılın en yüksek cirosuna Simya Hidrolik ulaştı. "Marketing" kategorisinde en iyi performansı gerçekleştiren Hidropar Ankara olurken, "eBusiness" kategorisinde ise 2023 yılının en iyi performansını Hipaş gösterdi. "Best Weighted Payment Performance" kategorisinde ise en iyi ödeme performansını sağlayan Hidropar İzmir ödüllendirildi.





