Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Reutlingen kentinde, dünyanın en büyük otomobil parçası tedarikçilerinden biri olan Bosch'un tesisinde gaz tüpü patladı. Olay, yerel saatle sabah 07.00 civarında gerçekleşti ve büyük bir faciaya yol açtı.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelerde, patlamanın silan gazı sızdıran bir tüpte meydana geldiği belirlendi.

Olayın nedeni hakkında detaylı bir soruşturma başlatılırken, patlamanın etkisiyle tesisin bir bölümünde ciddi hasar oluştu. Bölgedeki yetkililer, çevre güvenliği için gerekli önlemleri aldı.