İSTANBUL (AA) - Bosch, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'ye 172 milyon avro yatırım yaparak 2000-2023 yılları arasındaki toplam yatırımını 4,2 milyar avroya çıkardı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bosch, 2023 yılında bir önceki yıla göre avro bazında yüzde 31'lik bir artışla 2,3 milyar avroluk yurt içi konsolide satış gerçekleştirdi.



Şirket konsolide olmayan satışların yanı sıra bağlı şirketlere yapılan dahili teslimatlar da dahil olmak üzere, 4,4 milyar avroluk toplam net satışa ulaşarak avro bazında yüzde 6'lık bir büyüme kaydetti.

- "Sonuçlar, Türkiye'deki yaklaşık 19 bin çalışanımızın özverili çalışmasıyla elde edildi"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, 2023 yılındaki satışlarındaki artışın temel olarak tüm faaliyet alanlarındaki güçlü büyüme sayesinde gerçekleştiğini aktardı.

Gerçekleştirdikleri büyümenin Türkiye'deki başarılı satış stratejilerinin, iş ortaklarının, yüksek üretim kapasitelerinin ve güçlü insan kaynağının teyidi olduğun belirten Korioth, "Zorlu koşullardaki bu etkileyici sonuçlar, Türkiye'deki yaklaşık 19 bin çalışanımızın özverili çalışmasıyla elde edildi. Çalışanlarımızın her birine bu özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Korioth, 2023'ün öne çıkan gelişmelerinden birinin Bosch Türkiye'nin büyüyen elektromobilite işi ve Togg ile yapılan iş birliği olduğunu ve bu tür işbirliklerinin mobilite sektörünün dönüşümünde sinerji yaratarak Türkiye'deki yetkinliklerin yanı sıra ekosistemi de güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye'de Bosch'un hidrojen çalışmalarında yer alan tasarım, işlev ve simülasyon mühendislerinin Almanya'daki geliştirme departmanlarıyla yakın işbirliği içerisinde olduğunu aktaran Korioth, "2026 yılından itibaren Bursa'da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız. Bursa'daki geliştirme ve sanayileştirme çalışmalarımızın yanı sıra, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin hidrojen motoru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Korioth, 2023 yılında Bursa'daki istihdamını iki katına çıkaran Bosch Üretim Çözümleri iş kolunun, Avrupa'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Çin'e kadar dünyanın dört bir yanındaki Bosch fabrikalarının yanı sıra yurt dışındaki müşteriler için de önemli bir çözüm ortağı haline geldiğini kaydetti.

İş kolunun odak alanları arasında elektromobilite, içten yanmalı motor, hidrojen motorlar, şasi ve sensörler gibi yüksek teknolojili ürünlere yönelik makinelerin yer aldığını belirten Korioth, "Geçmişte de olduğu gibi, geleceğin teknolojilerine odaklanarak, üretimde yıllara dayanan deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve yetkin iş gücümüzle Türk mobilite sektörünün dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Korioth, 2024 yılının Türkiye'de de zorlu bir yıl olmasını beklemekle birlikte, yerel pazara ve ülkenin uzun vadeli potansiyeline olan bağlılıklarını sürdürdüklerini bildirdi.



- Türkiye'de sürekli yatırım

Cumhuriyet'in 100'ncü yılında ülkeye 172 milyon avro yatırım yaparak son 23 yılda toplam yatırımını 4,2 milyar avroya çıkaran Bosch'un Türkiye'deki toplam AR-GE harcaması 2023 yılında 46,3 milyon avro oldu.

Şirketin Bursa, Manisa ve Tekirdağ'daki dört AR-GE Merkezi ile Bursa ve İstanbul'daki iki tasarım merkezinde çalışan sayısı 2023 yılı boyunca 85 kişi artarak toplam 925 kişiye ulaştı. ​​​​​​​