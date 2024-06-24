İSTANBUL (AA) - Bosch, 2030'a kadar yazılımla milyarlara ulaşan satış elde etmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Bosch yazılımı, büyük sanayi kuruluşlarının üretim hatları, birçok otomobil tamir servisi ve tıbbi ekipman dahil olmak üzere birçok alanda halihazırda bulunuyor.

Sürücüleri yolun yanlış tarafındaki araçlara karşı uyaran, değerli varlıkları koruyan, bina teknolojisini kontrol eden ve Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bile çalışan bu yazılımı geliştirmek için 42 bini sadece mobilite iş sektöründe olmak üzere toplamda 48 bin çalışan, Bosch'ta yazılım programcısı olarak görev yapıyor.

Teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Böblingen bölgesinde bulunan Renningen kasabasında "Bosch 2024 Tech Day" etkinliği düzenledi.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, şirketlerinin uzun bir süredir yazılım sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, "Şirket genelinde, kapsamlı alan uzmanlığımız, kod satırlarını doğrudan ürünlere yerleştirmemize olanak tanıyor. Ürünlerimizdeki yazılım, müşterilerimizin yaşamlarını iyileştiren 'Yaşam İçin Teknoloji'dir. 2030'da yazılımla milyarlara ulaşan satış elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yazılım ve yapay zekanın muazzam potansiyelinden faydalanmak için eşitler arası ortaklıklara ihtiyaçları olduğunu aktaran Hartung, şunları kaydetti:

"Neredeyse hiçbir şirket bunu tek başına başaramaz. Bu bağlamda, açık kaynaklı yazılım, şirket sınırları ötesinde uzmanlığı bir araya getirme, maliyet tasarrufu sağlama ve standartlaştırılmış çözümler yaratma konusunda özellikle yararlı bir yol sunuyor. Politika yapıcılar da önemli bir rol oynayabilir. Yazılım geliştirme için giderek daha önemli hale gelen yapay zeka alanında, şirketlerin planlama kesinliğine ihtiyacı var. Bu, Avrupa Birliği tarafından kısa süre önce kabul edilen 'Yapay Zeka Yasası' için de geçerli. AB şimdi Yapay Zeka Yasasını hızla standartlara dönüştürmelidir, çünkü düzenleme gerekli olsa da teknolojinin hızını gereksiz yere kesmemeli ve hatta inovasyonun önüne geçmemelidir."

- "Otomobiller dijitalleşecek"

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilite İş Sektörü Başkanı Dr. Markus Heyn de gelecekte otomobillerin, dijital dünyaya sorunsuz bir şekilde entegre olacağını ve bu sayede rahatlıkla güncellenebileceklerini vurguladı.

Heyn, "Böylece otomobiller bir servisi ziyaret ederek değil, uygun bir 'kablosuz' yazılım güncellemesi yoluyla yeni işlevler kazanacak. Bosch teknolojisi sayesinde otomobiller daha yavaş yaşlanacak. Sadece otomobiller değil, kamyonlar, motosikletler ve eBikelar de güncelleme yoluyla yeni güvenlik ve kolaylık işlevlerine kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bosch, 2021'in sonunda eBikelar için akıllı sistemin piyasaya sürülmesinden bu yana, "eBike Flow" uygulaması aracılığıyla alarm ve takip özelliğinden yeni sürüş modlarına kadar yaklaşık 70 yeni özellik ve değişiklik sundu.

Yazılım, yeni araç modellerinin tasarlanması ve geliştirilmesi için giderek daha fazla başlangıç noktası haline geliyor. McKinsey tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırmaya göre, otomotiv yazılımı ve elektroniği için küresel pazarın 2030'a kadar 462 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bosch, bu büyüme pazarının bir parçası olmak ve dünya genelindeki otomobil üreticileri için başvurulacak iş ortağı olarak kalmak istiyor.



Bosch, "Araç Sağlığı" gibi yazılım ve servis çözümleriyle filo operatörlerinin araç arızalarını önlemesine ve verimliliği artırmasına yardımcı oluyor. Özellikle lojistik şirketleri için "Bosch L.OS" dijital platformu, dijitalleşmeyi kolaylaştırıyor ve tüm operasyon zincirini sadeleştiriyor.

Şirket, otomobillerin sanki direksiyonda profesyonel bir şoför varmış gibi tamamen sarsıntısız bir şekilde son derece yumuşak bir şekilde durmasını sağlayan özel bir yazılım geliştirdi. "eBrake to Zero" işlevi ile dur-kalk trafiğinde frenleme daha keyifli ve rahat olmakla kalmıyor, aynı zamanda yolcular arasında mide bulantısı riski de azaltılabiliyor.

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