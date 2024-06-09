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Gösteriyi izlemek için gelenlere yönelik ücretsiz etkinlikler, ayrıca diğer motor sporları araçlarıyla da şovlar yapıldı.

Etkinlikte Arunas Gibieza da motosikletiyle hız gösterisi ve akrobasi hareketleri gerçekleştirdi.

Red Bull Showrun kapsamında yapılan gösteride, eski Formula 1 pilotlarından David Coulthard 'ın aracıyla yaptığı sürüş büyük beğeni topladı.

Başkentteki Marjin Dvor ve Bosna Hersek Ulusal Müzesi arasındaki cadde trafiğe kapatılarak gösteri alanı oluşturuldu.

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