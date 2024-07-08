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Kadınlar ve erkeklerde ilk üçe giren okçulara kupa ve madalya verildi.

Okçuluk yarışmasını kadınlarda Türkiye'den Sena Keçeci kazanırken, erkeklerde ise Avustralya'dan Mesud Sinanovic birinci oldu.

Dzemal Bijedic Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen yarışmada yarı final ve final aşamaları yapıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen Mostar Okçuluk Yarışması'nda, Türkiye, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Avustralya, Sırbistan ve Kosova'dan 34 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Velez Okçuluk Kulübü işbirliğiyle "Mostar Okçuluk Yarışması " yapıldı.

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