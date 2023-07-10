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Açıklamada, Savunma Bakanı Zukan Helez'in helikopter mürettebatını gösterdikleri profesyonellik için ödüllendirdiği kaydedildi.

Helikopter in bölgeye ulaşmasıyla Türk doktorun başkent Saraybosna'daki hastaneye getirildiğine işaret edilen açıklamada, Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bosna Hersek 'in doğusundaki Srebrenitsa 'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen " Barış Yürüyüşü " etkinliğine katılan bir Türk doktor un sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.