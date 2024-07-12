CAJNİCE (AA) - Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırplar tarafından bombalanarak yıkılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun şekilde yeniden yapılan Sinan Bey Camisi ibadete açıldı.



Cajnice kentinde 1570'te Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa'nın damadı Sinan Bey tarafından inşa edildiği bilinen ve 8 Haziran 1992'de Sırpların saldırısıyla yıkılan tarihi caminin yeniden inşa edilerek ibadete açılışı için düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, törende yaptığı konuşmada, Sinan Bey Camisi'nin ülkedeki en güzel mimariye sahip camilerin başında geldiğini söyledi.

Caminin Osmanlı Devleti'nin yükselişte olduğu dönemde inşa edildiğini belirten Kavazovic, "Sinan Bey, Bosna'nın en büyük vakıf sahiplerinden biridir ve tarihi belgelere göre vakıf arazisinde bir ortodoks kilisesi de inşa ettirmiştir. Cami 422 yıl ayakta kaldıktan sonra etrafındaki yapılarla birlikte bombalanmış ve tamamen yıkılmıştır. Bu şehirde artık Müslümanlar yaşamıyor, buradakilerin bu durumdan dolayı daha mutlu olup olmadığını bilmiyorum ama kesinlikle daha zengin ve huzurlu değiller." diye konuştu.

Bosna Hersek'in en büyük zenginliğinin ülkedeki farklılıklar olduğunu söyleyen Kavazovic, "Caminin yeniden inşasına katkıda bulunan herkese, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic ise savaşta en çok yıkılan yapılar arasında camilerin olduğunu ifade etti.

Zvizdic, ülkesinin Avrupa'da farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı benzersiz bir örnek durumunda olduğunu vurguladı.

Birlikte yaşama ve birliktelik ruhuna herhangi bir zarar gelmemesi için mücadele ettiklerini belirten Zvizdic, "Bu yapı, bölgede var olan medeniyetlerin maddi bir ifadesidir ve Osmanlı medeniyetinin yüzyıllar boyunca var olan yansımasıdır." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic ise Sinan Bey Camisi'nin bölgenin incisi olduğunu söyledi.

Sinan Bey'in bölgede caminin yanı sıra mektep, misafirhane, tekke, dükkanlar, değirmen, köprüler, hamamlar da yaptırdığını ve vakfettiğini aktaran Zajimovic, "Bugün bu yapıların hiçbiri yok ancak yeniden inşa edilen camimiz sadece bir ibadet yeri değil, tarihimizin, geleneğimizin ve birliğimizin bir sembolüdür. Onun yenilenmesi, inancımızın ve ruhumuzun yenilenmesini temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah Çelebi de yapının sadece bir ibadet yeri olmadığını, yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtti.

Sinan Bey Camisi'nin yeniden ayağa kaldırılarak, geçmişle olan bağlarını güçlendirdiklerini ifade eden Çelebi, gelecek nesillere de önemli bir miras bıraktıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından cami, cuma namazıyla ibadete açıldı. Caminin açılışı için Bosna Hersek'ten ve ülke dışından gelen birçok kişi burada dua etti.

Bakan Tunç ve törene katılanlar camiyi gezerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.