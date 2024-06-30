PRUSAC (AA) - Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 514'üncüsü düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasında kılınan öğle namazıyla sona erdi.

Şenlikler kapsamında Prusac'taki, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin konseri ile 300'den fazla atlının geçişini binlerce kişi izledi. Mehteran Birliğinin seslendirdiği "Sehidski Rastanak (Şehidin Vedası)" eserine Boşnaklar da eşlik etti.

Karaula'dan dün atlıların ayrılmasıyla başlayan ve bugün merkezi programı yapılan etkinliğe Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek İslam Birliği temsilcileri ile başta Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından kılınan öğle namazıyla şenlikler sona erdi.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, dua etmenin Müslümanlar için önemine değinerek, ibadetlerini ve Allah'a olan inançlarını bu şekilde gösterdiklerini söyledi.

Her yıl Türkiye'den gelen dostlarının kendilerini onurlandırdığını belirten Adilovic, özellikle Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğine teşekkür etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in etkinlik alanına gönderdiği mesajı da Bihac Müftüsü Mehmet Kudic okudu.

- Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre beş asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkının Müslüman olduğu belirtiliyor.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.