Bornova Belediyesi, Boşnak iş insanlarını bir araya getiren önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Dramalılar Köşkü’nde gerçekleşen toplantıya yurt içi ve yurt dışından iş insanları ile dernek temsilcileri katıldı. Katılımcılar, ekonomik ve sosyal alanlarda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

“İki ülke ilişkileri için önemli bir adım”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki adına programa katılan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Barbaros Taşer, toplantının iki ülke arasındaki dostane ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Taşer, Boşnak ve Türk halkları arasındaki güçlü bağların köklü bir geçmişe dayandığını vurgulayarak, “Bizler federasyon olarak bugüne kadar kültürel, sosyal ve sportif alanlarda pek çok ortak çalışma yürüttük. Bu dostluk süreci, rahmetli Ahmet Kemal Baysak döneminden bu yana kararlılıkla sürüyor. Artık bu ilişkilerin ticari işbirlikleriyle de güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

“Bornova buluşması yeni bir başlangıç”

Boşnak Stratejik İş Birliği ve Kalkınma Organizasyonu Başkanı Amir Yatic, organizasyonun kısa süre önce kurulduğunu ancak uluslararası hedeflerle yola çıktıklarını söyledi. Yatic, “18 Ocak’ta kurulan genç bir oluşumuz. Amacımız ülkeler arasında ekonomik bağları kuvvetlendirmek, ticaretle birlikte sosyal ilişkileri de geliştirmek. Bornova’daki bu buluşma, bizim için değerli bir başlangıç oldu.” ifadelerini kullandı.

Yeni işbirlikleri için ortak irade

Programın sonunda katılımcılar, gelecekteki ekonomik ve sosyal işbirliklerinin yol haritasını belirlemek üzere yeniden bir araya gelme konusunda fikir birliğine vardı. Bornova’daki buluşma, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.