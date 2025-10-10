İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. Olay, saat 23.13 sıralarında Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, denizden çıkarılan kişinin engelli İbrahim Aslan (34) olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Aslan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu meydana geldiğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.