Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesisleri'nde faaliyetlerini sürdüren Bostanlıspor, 2023/24 sezonunda 1000'in üzerinde Karşıyakalıya spor yaptırdı. Kulübün futbol, basketbol, masa tenisi, aikido, kick boks, muaythai, tenis, atletizm ve oryantiring branşlarında altyapı yaz spor okulları için kayıtlar devam ediyor.

Bostanlıspor Yöneticisi Fikret Bostancı, "Çocuklarımızın spora yönelmelerini ve doğru temellerle başlamalarını hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda akademik destek alıyoruz. Altyapı çalışmalarımız 12 ay sürmekte olup, kış ve yaz dönemleri olarak ikiye ayrılıyor ve yeni gençleri Türk sporuna kazandırmaya gayret ediyoruz. Bostanlıspor bir eğitim yuvası olup, sporcu adaylarımıza önce eğitim diyoruz. Kitap okuma alışkanlıklarını, doğru beslenmeyi de sporun içinde öğretmeyi ilke edindik. Karşıyakalı çocuklarımızı spor okullarımıza bekliyoruz. Bu konuda kulübümüzden, internet sitemizden ve sosyal medyalardan bilgi alabilirler" dedi.