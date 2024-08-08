Bostanlıspor’un en küçük yaş grubu olan 5-7 yaş arası futbolcu adayları, büyük hedeflerle antrenmanlarına devam ediyor. Minik futbolcular, “Gelecekte iyi futbolcu olacağız, önce yetiştiğimiz Bostanlıspor, sonra Karşıyaka ve milli takımda oynayacağız. Şu anda yaşımız küçük ama hedefimiz büyük” diyerek iddialı konuşuyorlar. Bu genç yetenekler, haftanın iki günü Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesisleri’nin suni çim sahasında ter döküyorlar.

Minik sporcular yeteneklerini keşfediyor

Bostanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Behiç Basatuğrul, minik sporcuların yeteneklerini geliştirmek için büyük bir çaba harcadıklarını belirtiyor. Antrenmanlar, Bostanlıspor A Takımı futbolcusu Güneş Köseler yönetiminde gerçekleştiriliyor. Basatuğrul, “Her biri severek antrenmanlara katılıyor. Aileleri antrenman gün ve saatlerini iple çektiklerini söylediklerinde bizler mutlu oluyoruz. Onlara en iyi şekilde futbolun temellerini doğru şekilde öğretmenin gayretindeyiz” dedi.

Antrenör Güneş Köseler, alt yapıdan yetişmiş ve A takıma kadar yükselmiş bir oyuncu olarak, minik futbolculara örnek teşkil ediyor. Basatuğrul, “İyi bir ekip olarak çalışmalarımızı 12 ay sürdürüp bu çocuklarımızın futbolcu olmalarına katkı sağlamak istiyoruz” diye ekledi.

Geleceğin yıldızı "Alperen Özkaya"

Bostanlıspor’un en küçük futbolcusu, 2019 doğumlu Alperen Özkaya da hedeflerini büyük tutuyor. Behiç Basatuğrul, “Alperen son derece yetenekli. Devam ettiği sürece iyi yerlere geleceğinden hiç kuşkum yok. Yetenekli ve hareketleri çok çabuk öğreniyor ve yapıyor. Temel eğitimde bu çok önemli” dedi. Küçük futbolcu adayı Alperen ise, “Büyüyünce milli takımda oynayacağım” diyerek büyük hayalini paylaştı.