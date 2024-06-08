NBA Final Serisi'nin ilk maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 107-89'luk skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Celtics'in galibiyetinde Jaylen Brown'ın etkileyici performansı öne çıkarken, Mavericks'te Luka Dončić'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

Jaylen Brown başrolde

Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jaylen Brown, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Brown, 22 sayı, 6 ribaund ve 2 asist ile oynayarak hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergiledi. Brown'ın bu üstün performansı, Celtics'in maçı kontrol etmesine ve rahat bir galibiyet almasına katkı sağladı.

Doncic'in çabaları yetmedi

Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Dončić, 30 sayı, 10 ribaund ve 1 asist ile maçın en skorer ismi olmasına rağmen, takımını galibiyete taşıyamadı. Dončić'in bireysel çabası, Mavericks'in skor farkını kapatmasına yeterli olmadı. Boston Celtics'in savunması, diğer Dallas oyuncularını etkisiz hale getirerek Dončić'in performansını gölgeledi.

NBA Final Serisi'nin ikinci maçı 10 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te TD Garden'da oynanacak. İlk maçtaki galibiyetle moral bulan Boston Celtics, seride 2-0 öne geçmek için sahaya çıkacak. Dallas Mavericks ise seriyi dengelemek ve şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için mücadele edecek.