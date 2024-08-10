2023 yılı başında Galab Donev ofisi tarafından imzalanan ve Bulgaristan’ın milyarlarca leva ödemesine yol açan "Bulgargaz" anlaşması ile ilgili müzakerelerde BOTAŞ, yapılan değişiklik önerilerinin anlaşmanın temel dinamiklerini ihlal edeceğini ve uygulamasını imkansız hale getireceğini vurguladı. Bu açıklama, Bulgar basınında geniş yer buldu ve anlaşmanın revize edilmesi taleplerine yanıt niteliği taşıdı.

BOTAŞ yetkilileri, önümüzdeki hafta Bulgaristan’a giderek Bulgargaz ile görüşmeler yapacak. Ayrıca, Türk Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Bulgar Enerji Bakanı Vladimir Malinov arasında İstanbul’da yapılan toplantıda bu konunun gündeme geldiği bildirildi. Bulgaristan parlamentosu, Bulgargaz ile yapılan anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi için bu yılın başında talimat vermişti. Bulgar tarafı, mevcut anlaşmanın Bulgaristan’a 13 yıl boyunca 2,3 milyar dolardan fazla ödeme yükü getirebileceğini savunuyor.

BOTAŞ’ın uyarıları

BOTAŞ, Bulgargaz’ın anlaşma çerçevesinde milyarlarca dolarlık ödeme yapmaması durumunda ciddi sonuçlar doğuracağına dair uyarıda bulundu. Şirket, Bulgar yetkililere gönderdiği mektupta, piyasa değişikliklerine uyum sağlama gerekçesiyle müzakerelerin yeniden yapılmasının gerekli olduğu iddialarını da reddetti. BOTAŞ, Bulgargaz’ın bu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.