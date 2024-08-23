Botsvana'nın Karove Elmas Madeni'nde çıkarılan 2 bin 492 karatlık dev elmas, madencilik tarihine geçecek bir keşfe imza attı. Şimdiye kadar çıkarılan en büyük ikinci elmas olan bu muazzam taş, olağanüstü kalitesi ve büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond Corp., X-ışını teknolojisi kullanılarak hasarsız bir şekilde elde edilen elmasın yüksek kalitede olduğunu vurguladı. Botsvana hükümeti, elmasın devlet başkanının ofisinde sergileneceğini ve dünya çapında tanıtılacağını duyurdu. Bu keşif, Güney Afrika'da 1905'te bulunan 3 bin 106 karatlık Cullinan Elması'ndan sonra, son yüz yılın en büyük ikinci elmasını temsil ediyor. Karove Madeni, daha önce 1000 karat üzeri dört elmasın çıkarıldığı bir yer olarak biliniyor.

Tarihî boyutlarda bir keşif

Botsvana’nın Karove Elmas Madeni’nden çıkarılan 2 bin 492 karatlık (yaklaşık 499 gram) dev elmas, tarih yazdı. Botsvana hükümeti, bu elmasın şimdiye kadar bir madenden çıkarılan en büyük ikinci taş olduğunu ve sergileneceğini duyurdu.

Lucara Diamond Corp.’dan açıklama

Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond Corp., elmasın X-ray teknolojisi kullanılarak hasarsız bir şekilde çıkarıldığını ve olağanüstü yüksek kalitede olduğunu açıkladı. Şirketin Başkanı ve CEO’su William Lamb, “Bu olağanüstü 2 bin 492 karatlık elmasın çıkarılmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

Elmasın sergileneceği tarihi an

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, elması ofisinde ilk gören kişilerden biri olacak ve elmas, ülkede büyük bir tanıtım etkinliği ile dünyaya tanıtılacak. Bu dev taş, 1905’te Güney Afrika’da bulunan 3 bin 106 karatlık Cullinan Elması’ndan sonra son yüz yılın ikinci en büyük elması olma özelliğini taşıyor.

Karove Madeni’nin önceki keşifleri

Karove Madeni, daha önce 1000 karatın üzerinde dört elmas üretmişti. Bu elmaslar arasında 2019’da çıkarılan 1758 karatlık Sewelo Elması ve 2017’deki 1111 karatlık Lesedi La Rona Elması bulunuyor. Lesedi La Rona Elması, İngiliz bir kuyumcu tarafından 53 milyon dolara satın alınmıştı