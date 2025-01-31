İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Bournemouth, evinde Liverpool'u konuk ediyor. Hem ev sahibi Bournemouth hem de lider Liverpool, bu kritik mücadelede 3 puanı alarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 40 puanla ligde 7. sırada yer alan Bournemouth, bu maçta ev sahibi olarak 3 puanı kazanmayı hedefliyor.

Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Liverpool, 53 puanla ligde 1. sırada bulunuyor. Deplasmanda 3 puan almayı amaçlayan Liverpool, liderlik için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 1 Şubat 2025, Cumartesi

Saat: 19:30

Stadyum: Vitality Stadium

Kanal: beIN Sports 3