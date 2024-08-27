Almanya'nın başkenti Berlin'de günlük olarak yayımlanan 'Tagesspiegel' gazetesinin yayınevine kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen boyalı saldırı, ülke genelinde endişe yarattı. Saldırganlar, gazeteyi hedef alarak binanın girişine kırmızı boya püskürttü ve 'Alman medyası öldürür' yazdı.

"Alman medyası öldürür"

Berlin'deki 'Tagesspiegel' gazetesinin yayınevi, kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı bir saldırıya uğradı. Saldırganlar, gazetenin ofis binasının girişine kırmızı boya püskürttü ve üzerine "Alman medyası öldürür" yazdı. Saldırının dikkat çeken diğer bir yönü ise, binanın duvarında boyalı olarak çizilen 'ters kırmızı üçgen' sembolü oldu.

Ters Kırmızı Üçgen sembolünün anlamı nedir?

'Ters kırmızı üçgen' sembolü, geçmişte Nazi dönemine atıfta bulunan bir işaret olarak biliniyor ve günümüzde belirli eylem ve ideolojileri simgeliyor. Berlin'de 'ters kırmızı üçgen' sembolünün yasaklanmasının arkasında yatan nedenler arasında, sembolün radikal gruplar tarafından kullanılmasının yanı sıra, toplumda rahatsızlık yaratması da yer alıyor. Bu sembol, daha önce Berlin'deki SDP parti merkezine düzenlenen bir benzer saldırının ardından yasaklanmıştı.

Sembolün yasaklanması bekleniyor

Berlin Eyalet Senatosu tarafından hazırlanan tasarı, 'ters kırmızı üçgen' sembolünün yasaklanmasını öngörüyor. Tasarı, hem iktidar koalisyonu hem de Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi tarafından destekleniyor. Bu düzenlemenin federal düzeye taşınarak tüm Almanya genelinde geçerli hale gelmesi bekleniyor. Tasarının, sembolün kullanımını ve buna benzer eylemleri sınırlamayı amaçladığı ifade ediliyor.