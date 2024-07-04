Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla tanınan Hayko Cepkin, hayranlarını sevindirecek bir adım attı.

"Maç Kaçmasın Diye Saatini Değiştirdik"

Cumartesi günü İstanbul Ataköy Marina'da sahne alacak olan Hayko Cepkin'in konseri, Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçı ile aynı saate denk geliyordu. Bu durumu fark eden bir hayranı, sosyal medya hesabından "İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" şeklinde bir paylaşım yaptı. Hayranının bu paylaşımını gören Cepkin, alkış toplayan bir karar aldı ve konser saatini erkene çekti.

Hayranlarına Mesaj Gönderdi

Hayranının isteğine kayıtsız kalmayan Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5000 kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15'te konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Bu hareketiyle hem konserine gelen hayranlarını hem de milli maçı izlemek isteyenleri mutlu eden Hayko Cepkin, takipçilerinden büyük takdir topladı. Konser saatinin değiştirilmesiyle hem müzik hem de futbol tutkunları keyifli bir akşam geçirme fırsatı bulacak.