İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen üzücü bir hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Engelli bir vatandaşın akülü sandalyesini çalan iki şüpheli, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Kamera incelemeleri sonucu yakalandılar

25 Ağustos tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından, polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler doğrultusunda, olayın failleri olarak Ş.Y. ve C.D. isimli iki şüpheli tespit edildi. Kamera kayıtları, hırsızlık anını net bir şekilde ortaya koyarken, polis ekipleri de şüphelilerin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi.

Adaletin kısasından kaçamadılar

Yapılan operasyon sonucu Ş.Y. ve C.D., İzmir’deki adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.