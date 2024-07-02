İSTANBUL (AA) - Boyner Dynamic Fest'in ikincisi 28-29 Eylül'de Bonus Parkorman'da gerçekleşecek.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, spor, deneyim ve performansı öne çıkaran yepyeni mağaza konsepti Boyner Dynamic'i spor tutkunları ile buluşturan Boyner, aktif yaşam odağıyla bu sene de yılın dinamik festivalini hayata geçirmek üzere geri sayıma başladı.

Geçen yıl 7 bin 500 kişinin katılımıyla ilk kez düzenlenen Boyner Dynamic Fest bu sene 28-29 Eylül'de Bonus Parkorman'da ikinci kez kapılarını açacak.

Herkesin hayatına enerji ve dinamizm katmak hedefiyle hayata geçirilen Boyner Dynamic Fest, Dinamik Sahne, Değişim Sahnesi, Dönüşüm Sahnesi, atölye, çocuk ve spor alanları ile iki gün boyunca hareketin ve dinamizmin adresi olacak.

Festivalde, aktif sporu hayatının merkezine alan, iyi yaşamı tercih eden ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmek isteyen herkesi dolu bir program karşılayacak. Dans gösterileri, yarışmalar, sabah koşuları, hamak yogası, bungee work-out, zumba, voleybol, tenis ve basketbol turnuvaları, çocuklar için yaratıcı drama, uçurtma atölyeleri ve macera dolu parkurları festivale hareket katacak.

Birçok alanda ilham veren konuşmacılar, ruha iyi gelen deneyimler, dinamizm, eğlence, müzik ve sıra dışı atölyeler festival boyunca katılımcıların nabzını yüksek tutacak. Patili dostların da özgürce zaman geçirebileceği festival, şehrin merkezinde ormanın ve doğanın içinde gerçekleşecek.







