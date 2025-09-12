Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

Minik çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ailesi tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. O anlar evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çağlayan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki E.A.Ö evlerinin önünde kurulu salıncakta oynadığı sırada ipin boynuna dolandı. Küçük çocuk bir anda askıda kalarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden anne, çocuğunu bulunduğu yerden indirdi.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaşanan feci olayda, evinin önündeki salıncağa binen 3 yaşındaki çocuk ipin boynuna dolanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan küçük E.A.Ö, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

