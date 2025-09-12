Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaşanan feci olayda, evinin önündeki salıncağa binen 3 yaşındaki çocuk ipin boynuna dolanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan küçük E.A.Ö, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay güvenlik kamerasına yansıdı
Çağlayan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki E.A.Ö evlerinin önünde kurulu salıncakta oynadığı sırada ipin boynuna dolandı. Küçük çocuk bir anda askıda kalarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden anne, çocuğunu bulunduğu yerden indirdi.
Ailesi tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. O anlar evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Otopsi için Adli Tıp’a gönderildi
Minik çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.