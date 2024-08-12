Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olay, hem yerel halkı hem de sağlık ekiplerini şoke etti. 14 yaşındaki bir çocuğun boynundaki muskayı açması sonucu muskanın içinden dökülen civa, çocuk, annesi ve evdeki bir kadının zehirlenmesine yol açtı. Olay sonrası acil sağlık hizmetleri ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi’nde yaşanan olayda, 14 yaşındaki S.B., annesi P.B.’nin boynunda asılı olan muskanın içini merak ederek açtı. Muskanın içinde bulunan civa, çocuğun boynuna ve eline temas etti. Civanın yayılmasıyla birlikte çocuk, annesi ve evde bulunan M.K. isimli kadın, zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

Civa temasının ardından çocuk ve iki yetişkin, hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine özel kıyafetlerle gelerek üç kişiyi Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan ilk değerlendirmeye göre, hastaların hayati tehlikeleri bulunmamakta ancak tedavileri devam etmektedir.

Olayın civa ile ilgili olduğunun belirlenmesinin ardından, Aydın AFAD ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri, civa sızıntısının olduğu evde özel yöntemler kullanarak temizlik çalışması yaptı. Civa bu tür maddelerle temizlik işlemleri hassasiyet gerektirdiğinden, temizlik işlemi titizlikle gerçekleştirildi.

Sağlık ve güvenlik uzmanları, civa içeren eşyaların dikkatli kullanılması gerektiğini ve çocukların bu tür maddelerden uzak tutulmasının önemini vurguladı.