Boyun ağrısı, özellikle masa başı çalışan ve akıllı telefon kullanan bireylerde sık görülmektedir. Boyun fıtığı, omurlar arasındaki kıkırdağımsı diskin içindeki yumuşak jölemsi kısmın dışarı sızması sonucu oluşur. Bu disk materyali omurga kanalının ortasında fıtıklaşırsa omuriliğe, yan tarafında fıtıklaşırsa kola giden sinirlere baskı yapabilir. Omuzlarda, boyunda, kürek kemiklerinde ya da kollarda ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve bazen dayanılmaz hale gelebilir.

Boyun fıtığı ile karışabilecek hastalıklar neler?

Boyun fıtığı, Fibromiyalji Sendromu, Miyofasiyal Ağrı Sendromu, Omuz problemleri, Torasik Outlet Sendromu ve DİSH (Diffüz İdiopatik İskelet Hiperostozu) gibi çeşitli hastalıklarla karışabilir. Bu durum, yanlış tanılara ve zaman kaybına neden olabilir. Boyundaki tümöral oluşumlar da yanlış teşhis edilen rahatsızlıklar arasında yer alabilir.

Boyun fıtığı en yaygın kimlerde görülüyor?

Boyun fıtığı, uzun süre cep telefonu kullanan, bilgisayar başında zaman geçiren, kitap okuyan, masa başı çalışan, uzun yol şoförleri ve uyurken boyun yastığı kullanmayan kişilerde sıkça görülür. Ayrıca, yaz tatillerinde yapılan uzun yolculuklar, toplu taşıma araçlarında uyuma ve uçak seyahatlerinde inişte uyuma gibi durumlar boyun fıtığını tetikleyebilir.

Boyun ağrılarından nasıl korunabilirsiniz?

Boyun ağrılarından korunmanın en etkili yolu, koruyucu önlemler ve düzenli egzersiz yapmaktır. Ortopedik boyun yastığı kullanmak, uzun süreli cep telefonu ve bilgisayar kullanımından kaçınmak, seyahatlerde dikkatli olmak gibi önlemler alınmalıdır. Herhangi bir ağrılı durum oluştuğunda, uzman bir doktora başvurarak doğru teşhis ve tedavi almak büyük önem taşır.

Boyun ağrılarınızın nedenini belirlemek ve erken tedavi ile yaşam kalitenizi artırmak için bir Fizik Tedavi veya Beyin Cerrahisi uzmanına danışmak en doğru adım olacaktır. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam için erken teşhis ve bilinçli tedavi hayati önem taşır.