Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 2020 yılında dünya çapında 619 milyon kişi bel sorunları yaşadı ve bel ağrısı, engelliliğin birincil nedeni oldu. İşte Birleşik Krallık'ın Guardian gazetesinin uzmanlardan aldığı bilgilerle boyun, sırt ve bel ağrılarını önlemenin 5 yolu:

1. Hareketli Olun

Araştırmalar, egzersizin omurgadaki intervertebral disklere temel besinlerin ulaştırılmasında ve kasların geliştirilmesinde önemli rol oynadığını gösteriyor. Nottingham'da omurilik cerrahı Michael Grevitt, "Düzenli aerobik yapmak, ağrıları önlemenin en iyi yoludur" diyor. Yürüyüş, hafif tempolu koşu, bisiklet ve yüzme gibi kalp ritmini hızlandıracak etkinlikler faydalıdır. Hamstring ve ilye kaslarını geren egzersizler de önemlidir. Dr. Stephen Humble, yoğun spor yapanlarda da bel fıtığı görülebileceğini belirterek, ölçülü olma çağrısında bulunuyor. Prof. Peter O'Sullivan ise dinlenme, uyku, sağlıklı beslenme ve zihin sağlığının önemine işaret ediyor.

2. Sigarayı Bırakın

Pek çok araştırma, sigara içmenin boyun ve sırt sorunlarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Grevitt, "Sigara içmenin intervertebral disklere yönelik kan akışını azalttığı ve daha da kötüye gitme oranını artırdığı ortaya kondu. Bu yüzden sırt ağrısı sigara içenlerde daha fazla görülüyor" diyor. Emekli cerrah Philip Sell ise obezitenin önemli bir faktör olduğunu belirtiyor.

3. Sandalyeden Kalkın

Grevitt, "Biz avcılık ve toplayıcılıktan evrimleştik, bu yüzden bizim dizaynımız bir bilgisayarın karşısında oturmaya ya da koca gün telefonlara bakmaya yönelik değil" diyor. Omurgaya yük bindirmenin en iyi yolu ayakta durmaktır. Eğer masa başında çalışıyorsanız, yüksekliği ayarlanabilir bir model tercih edip işinizi ayakta görmek daha iyi olabilir. Mümkün değilse, bel ve kalça bölgelerini destekleyen sandalyeler kullanmak önemlidir. Sandalyede otururken öne doğru yaslanmak boyun kaslarını zorlayabilir. O'Sullivan da sıklıkla sandalyeden kalkıp hareket etmenin önemini vurguluyor.

4. Ağır Eşyaları Dikkatli Kaldırın

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Unison sendikasının verilerine göre, her yıl 300 bin kişi ağır kaldırdığı için sorun yaşıyor. Ağırlık kaldırırken dizleri kırarak iki eli de kullanmak önemlidir.

5. Ağrı Hissettiğinizde Yataktan Çıkın

Grevitt, "Yatakta ne kadar fazla kalırsanız o kadar kuvvetten düşersiniz" diye uyarıyor. Ağrıdan kaçınmak için hareketsiz kalmak, vücuttaki kasları güçten düşürür. Egzersiz yapmanın önemini bir kez daha vurguluyor.

Bu basit ama etkili yöntemlerle boyun, sırt ve bel ağrılarından korunabilirsiniz. Sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmek, ağrıların önlenmesinde büyük bir fark yaratabilir.