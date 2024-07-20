İtalya'da gazeteci Giulia Cortese'nin Başbakan Giorgia Meloni'nin boyuyla alay ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılması, ifade özgürlüğü konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Mahkemenin kararı, basın özgürlüğü üzerindeki baskıları artırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Gazeteci Giulia Cortese, 2021 yılında Giorgia Meloni henüz iktidarda değilken yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. Cortese, Meloni’nin arka planına faşist lider Benito Mussolini’nin fotoğrafının montajlandığı bir görüntüyü paylaşmış ve Meloni, bu paylaşıma tepki göstererek hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

Mahkemenin kararı ve eleştiriler

Milano’da görülen davada, Mussolini montajlı fotoğraf paylaşımı nedeniyle Cortese'ye ceza verilmedi. Ancak savcılık, Cortese'nin Meloni'nin fiziksel özellikleriyle dalga geçerek "body shaming" yaptığını savundu ve bu nedenle mahkeme gazeteciyi hakaretten suçlu buldu. Cortese’nin Meloni'nin boyu hakkında yaptığı yorumlar, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının ne olduğu konusunda tartışmalara neden oldu.

Basın özgürlüğü ve hükümet eleştirileri

İtalya Ulusal Basın Federasyonu (FNSI) ve diğer hak savunucuları, aşırı sağcı lider Meloni ve hükümetini hakaret davalarıyla eleştirileri bastırmaya çalışmakla suçluyor. FNSI, "demokrasinin temel taşı olan medya bağımsızlığının İtalya’da büyük bir baskı altında olduğunu" belirtti.

İtalya, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün bu yılki basın özgürlüğü endeksinde 5 sıra gerileyerek 46. sırada yer aldı. Raporda, özellikle güney bölgelerde mafyanın basın özgürlüğünü tehdit etmesinin yanı sıra politikacıların haber yapma özgürlüğünü kısıtladığı ve gazetecilerin oto-sansüre mecbur hissettiği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu'nun tepkisi

Avrupa Komisyonu, geçen Haziran’da İtalya’da medyanın durumu hakkında "negatif eğilimi" takip ettiklerini bildirmişti. Bu açıklama, İtalya'daki medya bağımsızlığı ve basın özgürlüğü üzerindeki endişelerin artmasına neden oldu.