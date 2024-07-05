Bursa’nın yine bir felaketle karşı karşıya kaldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yoğun yağışın Acemler bölgesi, Dikkaldırım ve Nilüfer bölgesinde etkili olduğunu hatırlattı. Başkan Bozbey, metrekareye yaklaşık 44 kilogram yağış düşmesi sebebiyle sel oluştuğunu ve Nilüfer Çayı’nın taşma noktasına geldiğini belirtti. Bozbey, "Önceden bir hata yapılmışsa onu düzeltmek bizim işimiz" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’da etkili olan sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilemesi üzerine şehir dışındaki programlarını iptal ederek hızlıca kente dönen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Odunluk İstasyonu’ndaki su tahliye çalışmalarını yerinde inceledi. Bozbey, konunun teknik olarak incelemesi için talimat verdiğini söyledi.

Odunluk İstasyonu’ndaki su tahliye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik ile birlikte Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’ten son durum hakkında bilgi aldı. Burulaş ve BUSKİ personelinin yanı sıra AFAD ve diğer yardım kuruluşlarının ekipleri de su tahliye çalışmalarında aktif rol alırken, Başkan Mustafa Bozbey yoğun gayret gösteren herkese teşekkür etti.

“TEKNİK OLARAK İNCELENMESİ TALİMATINI VERDİM”

Yaşanan sel sonrası Bursaray’da aksamaya sebebiyet veren bir durumun ortaya çıktığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, özellikle Odunluk İstasyonu’nda su birikmesi sebebiyle ulaşımın aksadığını dile getirdi. Burulaş’ın ek otobüsleri devreye sokarak çözüm ürettiğini anlatan Başkan Bozbey, “İlk anlarda bazı sıkıntılar yaşansa da sonradan çözüme ulaşıldı. Bursalıların tekrar bir yerden bir yere ulaşımı sağlandı. Yaşadığımız bir afet ama Odunluk İstasyonu’nda oluşan bu duruma şaşmamak mümkün değil. 22 yıl boyunca bu istasyonda sürekli olarak yağmurlar yağdı. Bursa’da yine metrekareye yüksek yağmurların düştüğünü günler olduğunu biliyoruz. Ama bugüne kadar bu hatta herhangi bir şey olmamıştı. Fakat bu istasyonun yapılmasından sonra böyle bir olayın olması akıllara şüpheleri getiriyor. Onun için bu konunun teknik olarak incelenmesi talimatını verdim. BUSKİ, Fen İşleri ve Ulaşım daireleri olmak üzere bir araya gelip teknik ekip oluşturulacak. Giderlerdeki mi tıkanma var? Yoksa yapım aşamasında giderleri mi kaldırdılar? Ya da başka sorun mu var? Bu su niçin tahliye edilemedi? Suyun çekilmesinden sonra arkadaşlarımız teknik inceleme yapacaklar. Net bir rapor ortaya çıkacak” dedi.

“GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM”

Vatandaşlarımız müsterih olmasını isteyen Başkan Bozbey, böyle bir durumun yaşanmasını arzu etmediklerini, ancak daha büyük bir facianın önlenmesini de bu vesileyle sağlamış olacaklarını söyledi. Bundan sonra bu gibi yerlerde giderlerin incelenmesinin yanında kapasitelerinin de tartışılması gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Yoğun yaştan gelecek olan suyun nasıl giderileceğini ortaya koyup bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gerekeni yapacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. İstemediğimiz bir olay yaşadık. Bu afetten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çiftçilerimizin de zararları var. Çiftçilerimizin de etkilendiğini biliyorum. Onlarla ilgili de bir rapor ortaya çıkacak. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gerekenleri hemen yapacağız. O konuda da destek paketini açıklayabiliriz” dedi.