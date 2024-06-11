31 Mart Yerel Seçimlerinde Bursa’nın ve Mustafakemalpaşa’nın kaderini değiştiren tecrübeleriyle fark yaratan iki başkan Mustafakemalpaşa’da bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ilçesinde ağırladı.

Stratejik Plan Toplantıları düzenleyerek, Bursa’ya tarihi projeler kazandırmak için hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa için Belediye Başkanı Şükrü Erdem ile bir araya geldi. Tecrübeli iki başkan Mustafakemalpaşa’nın tarihi projelerini masaya yatırdılar.



Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcıları, Mustafakemalpaşa Belediyesi Birim Müdürleri katılım sağladı.

BİR BÜTÜNÜN PARÇASIYIZ

Şehrin altyapısın üst yapısına, kültürel ve sosyal yaşamını zenginleştirecek projeler üzerine yoğunlaşan Başkan Mustafa Bozbey ‘’ Bizler bir bütünün parçasıyız, Mustafakemalpaşa’yı hep birlikte gülümseteceğiz.’’ dedi.



Şehrin ulaşım ağını güçlendirecek olan Mustafakemalpaşa 4. köprü projesi ve bağlantı yolları, toplantının ana gündem maddelerinden biriydi. Hayata geçirilmesi düşünülen 4. Köprü, şehrin ulaşım, trafik ve otopark sorunlarını büyük ölçüde hafifletecek ve şehir içi ulaşımın daha akıcı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayacak.

ŞEHRİN EN BÜYÜK SORUNU ORTADAN KALKACAK

Başkan Bozbey, Mustafakemalpaşa’nın en büyük sorunu olan altyapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini verdi. Altyapısı tamamlanan caddelerde asfalt, sokaklarda ise parke yapımı tamamlanarak şehirdeki üst yapı sorunları da çözüme kavuşturulacak ve vatandaşlar daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanına kavuşacak.

MUSTAFAKEMALPAŞA’LI GENÇLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Tecrübeleriyle gençlere ışık olan Başkanlar gençleri unutmadı. Başkan Erdem ve Başkan Bozbey, Mustafakemalpaşa’lı gençlerin hayali olan kay kay pisti, e-spor merkezi, aktivite ve sosyal alan projeleriyle gençlere yeni ufuklar açacak. Şehrin enerjisini yükseltecek bu projeler, gençlere modern ve dinamik yaşam alanları sunarken, onların yeteneklerini geliştirmeleri için de eşsiz fırsatlar sağlamayı hedefliyor.

GÜVENLİ VE MODERN BİR MUSTAFAKEMALPAŞA

Mustafakemalpaşa’nın daha modern ve yaşanabilir bir şehir olması için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek istediklerini dile getiren Başkan Erdem ‘’ Mustafakemalpaşa’nın altyapıdan sonra ki en büyük problemi kentsel dönüşüm, Mustafakemalpaşa’yı en kısa sürede güvenli konforlu konutlara kavuşturacağız.’’ İfadelerini kullandı. Başkan Bozbey ‘’ 1/100.000 ölçekli plan çerçevesinde zemin durumu kontrol edilerek, kentsel dönüşüme başlamayı hedefliyoruz.’’ Dedi.

Şehirler arası ulaşımının kalbi olan terminal düzenlemesi ile Mustafakemalpaşa’yı modern ulaşım imkanlarına kavuşturmayı hedeflediklerine vurgu yapan Başkan Erdem, ‘’Hemşehrilerimize ve ilçemize ziyarete gelen misafirlerimize özel geniş bekleme alanları, modern oturma düzenlemeleri, temiz ve hijyenik tuvaletler, kafe ve restoranlar ile konforu en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. ‘’dedi.

Yatırımlarla gelişecek olan Mustafakemalpaşa için onlarca proje arasında yer alan BESAŞ yeni yatırım hamlesiyle, hem istihdamı artırılması hedeflenirken hem de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturulması planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Şükrü Erdem ‘’ Kıymetli Başkanımız Mustafa Bozbey ve ekibine ziyaretleri için teşekkür ederim. Mustafakemalpaşa’mızı hakettiği yatırımlarla geliştirmeye söz verdik. Hayata geçirmeyi planladığımız projelerle Mustafakemalpaşa’nın yüzü gülecek. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizi düşünerek projelerimizi hayata geçireceğimizin müjdesini vermek isterim. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun.’’ Dedi.