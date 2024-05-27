53 kilometrelik içme suyu hattının 30 kilometresi tamamlandı. Proje kapsamında Osmaniye, Turunç ve Bayır Mahallelerine Kurban Bayramı'nda içme suyu verilmesi planlanıyor.

Su sorunu son buluyor

Marmaris Bayır Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Şengül, uzun yıllardır su sıkıntısı çektiklerini ve bu projenin çok önemli olduğunu söyledi. Şengül, "Suyumuz gelince tüm sıkıntılardan kurtulacağız" dedi.

100 Yıllık bekleyiş sonunda gerçek oluyor

Bayır Mahallesi esnaflarından Mehmet Korkut ise 100 yıldır su beklediklerini ve bu projenin çok önemli olduğunu söyledi. Korkut, "Suyun gelmesini 100 yıldır bekliyorduk. Bu güne kadar tuzlu su içiyorduk. Susuzluk kadar kötü bir şey yok. Suyun köyümüze gelecek olmasından mutluyuz" dedi.

Proje kapsamında neler yapılacak?

Proje kapsamında Marmaris Atatürk Barajı'ndan Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerine içme suyu sağlanacak. 53 kilometre içme suyu hattı, 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, bir terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılacak.

Çalışmalar hızla devam ediyor

Projenin saha sorumlusu Enver Yoğrun, 53 kilometrelik hattın 30 kilometresinin tamamlandığını ve Bayram öncesi Osmaniye, Turunç ve Bayır'a su vermeyi planladıklarını söyledi. Yoğrun, "17 ekskavatör, 15 kamyon, 70'in üzerinde işçi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızı suya kavuşturacağız" dedi.