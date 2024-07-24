Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Demirciler ve ekibi, Marmaris'e bağlı Bozburun'da gerçekleştirdikleri arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe imza attı. Helenistik dönemde aktif bir ticaret merkezi olduğunu kanıtlayan "Kaletepe Yazıtı" bulundu.

Örgütlenmiş bölgeler ortaya çıkacak

Kaletepe sırtlarında yürütülen titiz araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan yazıt, Anadolu'nun farklı kentlerinden gelen sekiz kişinin henüz belirlenemeyen bir amaca yönelik yaptığı finansal katkıları belgelemekte. Bu yazıt, Bozburun Yarımadası'nın en az 2 bin 300 yıl önce köylerin bir araya gelerek şehir ölçeğinde örgütlenmiş bir bölge olduğunu gösteriyor.